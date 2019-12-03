19 Сентября 2020
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пенсионер (2019) | Фото: Накануне.RU

Закон о заморозке накопительной части пенсии прошёл второе чтение

В Госдуме во втором чтении был принят законопроект о заморозке накопительной части пенсии.
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Депутат Ольга Павлова, представляющая комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, заявила, что такая мера необходима для формирования бюджета 2020 г.

В соответствии с законопроектом, Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 г. исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Весь размер страхового взноса планируется направить на индивидуальный лицевой счёт и учитывать при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента, а часть тарифа пенсионного страхования, предназначенную для направления в негосударственные пенсионные фонды, направлять на страховую пенсию.

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Закон о заморозке накопительной части пенсии прошёл второе чтение

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Теги: Пенсии, Дума, закон



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Ранее 24.10.2019 15:30 Мск Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

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