ФАС возбудила дело по жалобе "Аэрофлота" на повышение цен в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело по жалобе ПАО "Аэрофлот". По данным СМИ, письмо с жалобой глава перевозчика Виталий Савельев направил антимонопольщикам еще летом этого года.

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В пресс-службе службы сообщили, что дело возбуждено в отношении АО "Топливо-обеспечивающая компания" в аэропорту Южно-Сахалинска. В ФАС подозревают поставщика авиакеросина в нарушении антимонопольного законодательства.

"Изучаются материалы по стоимости других услуг в аэропортах Дальнего Востока: заправка, буксирование, подача трапов, уборка, питание и другие услуги. Особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг", - говорится в сообщении ФАС.

Также проверяется информация о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы. "Это будет пресечено", - заявили в ФАС.

Кроме того, ФАС выданы предупреждения крупным аэропортам и холдингам об обеспечении доступа к инфраструктуре другим операторам, что позволит развивать конкурентные услуги в нерегулируемом сегменте.