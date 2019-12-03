Блогеры увели у российского ТВ рекламодателей на 15 миллиардов рублей

Сокращение рекламных доходов российских телеканалов зависит теперь и от ухода рекламодателей к блогерам. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.

"От 10 млрд до 15 млрд руб. из общих бюджетов рекламодателей за этот год получили блогеры", — сказал Волин. По его мнению, эту сумму в итоге недополучили телеканалы, передает РБК.

В свою очередь, гендиректор Mediascope Руслан Тагиев предупредил, что в перспективе рекламный рынок вообще не сможет прокормить телеканалы.

"Модель, при которой телевизионной рынок был построен на рекламной модели, то есть контент и любого рода эфир снимается за счет денег, собранных по рекламной модели, с нашей точки зрения, уходит в прошлое. На телевизионном рынке в будущем не будет того количества денег, которое нужно не только общественно-политическим каналам, но и большинству каналов, которые вообще работают в этой зоне", — полагает Тагиев.