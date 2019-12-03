19 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) |

В Новом Уренгое кот вытолкнул семилетнюю девочку из окна

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна квартиры на девятом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Утром 30 ноября в квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома по проспекту Ленинградский, мама собиралась гулять с семилетней дочерью. Перед прогулкой мать вышла из квартиры, оставив ребенка одного.

Девочка оделась, посадила кота в ранец, который также надела на себя. Поскольку матери долго не было, девочка решила посмотреть, где же она, открыла окно и высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок, перевалившись через подоконник, полетел с девятого этажа вниз.

В итоге девочка упала в глубокий сугроб и осталась жива. Пострадавшая доставлена в Новоуренгойскую городскую больницу. Травм, представляющих угрозу для жизни, нет. Кот тоже выжил. Следователи проводят проверку.

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В Новом Уренгое кот вытолкнул семилетнюю девочку из окна

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Теги: кот, портфель, мать. дочь



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