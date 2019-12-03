19 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

Эпичный пожар и невозмутимый спасатель: ЧП на складе в Петербурге в соцсетях

Кадры горящего склада с каучуком, сделанные в Петербурге минувшей ночью, заполонили соцсети. Статические кадры и панорамы, снятые с дронов, - пользователи делились впечатлениями и видео.

Однако самым взрывным стало видео от МЧС, в котором официальный представитель санкт-петербургского управления министерства Андрей Литовка на фоне клубов огня и дыма совершенно спокойным голосом докладывает детали происшествия – как будто находится на утренней планерке. "Происходит интенсивное горение ангара размерами 150 на 80 м. В настоящий момент по тушению работает 220 человек личного состава, 49 единиц техники", - говорит официальный представитель МЧС.

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Эпичный пожар и невозмутимый спасатель: ЧП на складе в Петербурге в соцсетях

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Теги: пожар на складе в санкт-петербурге, соцсети, андрей литовка, невозмутимость



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