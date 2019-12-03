19 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ребенок получил травмы, упав в неогороженную траншею

В Екатеринбурге ребенок получил травмы при падении в неогороженную траншею. Прокуратура организовала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня днем возле дома №25/1 по улице Новгородцевой: 9-летний ребенок упал в траншею, которая не была огорожена и освещена. Для оказания медицинской помощи пострадавший был доставлен в больницу.

Как предварительно выяснили в прокуратуре, ЗАО "Спецстрой-2" выполняло работы по реконструкции сети водоснабжения по Сиреневому бульвару от улицы Сыромолотова до Новгородцевой. В ведомстве намерены дать правовую оценку соблюдению требований законодательства при проведении земляных работ. Сейчас устанавливается, кто ответственен за раскопку траншеи и почему не было организовано ее ограждение.

Также будет запрошена информация о состоянии здоровья ребенка. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Екатеринбурге ребенок получил травмы, упав в неогороженную траншею

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Теги: ребенок, траншея, упал, Екатеринбург



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