В Екатеринбурге ребенок получил травмы, упав в неогороженную траншею

В Екатеринбурге ребенок получил травмы при падении в неогороженную траншею. Прокуратура организовала проверку.

Читайте также: Директор уральского спорткомплекса отделался штрафом за гибель ребенка от футбольных ворот

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня днем возле дома №25/1 по улице Новгородцевой: 9-летний ребенок упал в траншею, которая не была огорожена и освещена. Для оказания медицинской помощи пострадавший был доставлен в больницу.

Как предварительно выяснили в прокуратуре, ЗАО "Спецстрой-2" выполняло работы по реконструкции сети водоснабжения по Сиреневому бульвару от улицы Сыромолотова до Новгородцевой. В ведомстве намерены дать правовую оценку соблюдению требований законодательства при проведении земляных работ. Сейчас устанавливается, кто ответственен за раскопку траншеи и почему не было организовано ее ограждение.

Также будет запрошена информация о состоянии здоровья ребенка. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.