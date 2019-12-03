19 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
полиция, ГИБДД, ДПС (2019) | Фото:Накануне.RU

В Мытищах мужчина, нарушивший ПДД, напал с ножом на полицейского

В Мытищах (Московская область) пешеход, нарушивший ПДД, напал на полицейского.

Как передает "Интерфакс", мужчина переходил дорогу в неположенном месте, инспектор ГИБДД сделал ему замечание. В ответ злоумышленник ударил его ножом в шею.

Пострадавшему оказали помощь на месте, а нарушитель был доставлен в отдел полиции.

В марте в Татарстане застрелили преступника, напавшего с ножом на полицейского.

Вооруженный ножом мужчина напал на участкового уполномоченного и нанес ему несколько ранений. Находившийся неподалеку второй полицейский открыл огонь на поражение, в результате нападавший был убит.

Пострадавший силовик скончался в машине "скорой помощи".

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В Мытищах мужчина, нарушивший ПДД, напал с ножом на полицейского

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Теги: мытищи, пешеход, инспектор ГИБДД



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