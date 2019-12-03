За месяц 27 пермяков обратились в "скорую" из-за укусов собак

"Скорая помощь" Перми за ноябрь отработала 27 вызовов к пациентам с диагнозом "укушен собакой". Об этом Накануне.RU сообщили в официальном сообществе службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района.

Пять человек были госпитализированы, остальные отказались. Семь из 27 пострадавших - дети до 14 лет. Медики информируют, что тяжелый случай только один - тот, что произошел в минувшую пятницу в частном секторе Висима. Семилетний мальчик после нападения собак был госпитализирован реанимационной бригадой в Краевую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии на ИВЛ



"Обращаем ваше внимание, что 27 вызовов – это только то, что отработала "скорая". Сколько покусанных обратились в медицинские учреждения самостоятельно или не обратились вовсе, мы не знаем; предполагаем, что их в несколько раз больше", - пояснили врачи "скорой".

Напомним, после инцидента с ребенком, глава Перми Дмитрий Самойлов уволил руководителя службы по регулированию численности животных Игоря Сафонова. Новым "ответственным за отлов" стал Лев Третьяков, который ранее занимал пост начальника отдела городской среды и природопользования администрации Перми.

Добавим, что в октябре в Перми произошел не менее шокирующий инцидент, связанный с нападением бездомных собак на людей. 14 октября в Перм пропала 87-летняя пенсионерка. 15 октября в логу, расположенном в Мотовилихинском районе, нашли останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Одной из причин смерти пострадавшей могло стать нападение бездомных собак. Контролировать популяцию бездомных псов должна муниципальная "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". У следствия были данные о некачественном исполнении сотрудниками службы своих обязанностей, которое по неосторожности привело к гибели пострадавшей. 16 октября возбуждено уголовное дело о халатности. Осмотр записей с камер наружного наблюдения подтвердил, что пермячка стала жертвой нападения собак.