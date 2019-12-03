В Зауралье неработающих женщин, у которых есть маленькие дети, обучат новым профессиям и назначат им стипендии

В Курганской области женщин, у которых есть дети дошкольного возраста и которые остались без работы, приглашают на специальные курсы.

Это стало возможным в регионе в рамках нацпроекта "Демография". В 2020 году такие женщины смогут пройти переобучение на востребованные специальности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Эти курсы для женщин будут совершенно бесплатными, им даже будут платить стипендию в размере 13 тыс. 949 руб.

До 2024 года на эти цели выделят более 12 млн руб. из областного и федерального бюджетов.

Курсы будут проходить на протяжении трех месяцев, сейчас проводится анкетирование среди женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих детей дошкольного возраста.

Всю необходимую информацию по проекту можно получить в Центре занятости населения Курганской области.

В общероссийской программе по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми в рамках нацпроекта "Демография" смогут участвовать не только находящиеся в отпуске по уходу за ребенком женщины, но и неработающие мамы дошкольников, об этом ранее сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на министра труда и соцразвития Максима Топилина.

"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", - отметил Топилин.

По мнению министра, участие в программе профпереобучения поможет женщине повысить квалификацию и вернуться на прежнее место работы или устроиться на наиболее востребованную работу, которую можно будет совмещать с воспитанием ребенка. В Минтруде также пояснили, что сейчас профессиональное переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком младше трех лет, проводится в регионах за счет региональных бюджетов. Финансирование из федерального бюджета поможет переобучить в 2,5 раза больше женщин, чем сейчас.