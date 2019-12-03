В Зауралье неработающих женщин, у которых есть маленькие дети, обучат новым профессиям и назначат им стипендии

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье неработающих женщин, у которых есть маленькие дети, обучат новым профессиям и назначат им стипендии

В Курганской области женщин, у которых есть дети дошкольного возраста и которые остались без работы, приглашают на специальные курсы.

Это стало возможным в регионе в рамках нацпроекта "Демография". В 2020 году такие женщины смогут пройти переобучение на востребованные специальности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Эти курсы для женщин будут совершенно бесплатными, им даже будут платить стипендию в размере 13 тыс. 949 руб.

До 2024 года на эти цели выделят более 12 млн руб. из областного и федерального бюджетов.

Курсы будут проходить на протяжении трех месяцев, сейчас проводится анкетирование среди женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих детей дошкольного возраста.

Всю необходимую информацию по проекту можно получить в Центре занятости населения Курганской области.

В общероссийской программе по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми в рамках нацпроекта "Демография" смогут участвовать не только находящиеся в отпуске по уходу за ребенком женщины, но и неработающие мамы дошкольников, об этом ранее сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на министра труда и соцразвития Максима Топилина.

"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", - отметил Топилин.

По мнению министра, участие в программе профпереобучения поможет женщине повысить квалификацию и вернуться на прежнее место работы или устроиться на наиболее востребованную работу, которую можно будет совмещать с воспитанием ребенка. В Минтруде также пояснили, что сейчас профессиональное переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком младше трех лет, проводится в регионах за счет региональных бюджетов. Финансирование из федерального бюджета поможет переобучить в 2,5 раза больше женщин, чем сейчас.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Зауралье неработающих женщин, у которых есть маленькие дети, обучат новым профессиям и назначат им стипендии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нацпроект, Демография, матери, женщины, дети, безработные, стипендии, центр занятости, Курган, Зауралье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети