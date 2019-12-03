19 Сентября 2020
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ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

В WADA сообщили, что из-за изменения данных не могут изучить подозрительные пробы 145 российских спортсменов

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сообщили, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов.
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Как сообщает портал Sportsintegrityinitiative, изменение данных фактически привело к "невозможности провести объективную проверку" – специалистам организации не удастся проверить пробы почти половины спортсменов, которые оказались под подозрением (145 человек – 310 проб). Каждое из остальных 153 дел спортсменов (268 проб) сегодня "подлежит полному и тщательному расследованию".

Напомним, что сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Комитет WADA пришёл к выводу, что Россия могла намеренно манипулировать базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг. WADA порекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные состязания, а самой стране – организовывать крупные турниры. Ожидается, что решение будет объявлено 9 декабря.

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В WADA сообщили, что из-за изменения данных не могут изучить подозрительные пробы 145 российских спортсменов

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Теги: WADA, допинг-пробы, Московская антидопинговая лаборатория



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