Боксер из Нижневартовска готовится представить Россию на Олимпиаде-2020

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Медаль, бокс, Альберт Батыргазиев, Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Боксер из Нижневартовска готовится представить Россию на Олимпиаде-2020

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с боксером Альбертом Батыргазиевым и поздравил его с победой – спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате России, который состоялся в Самаре. Всего в соревнованиях приняли участие 320 человек из 58 регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
Читайте также:

Батыргазиев рассказал, что в финале сразился с Бахтоваром Назировым, который тоже тренируется в Югре.

"Этот бой, как и все, очень важен. Впереди – восстановительные сборы в Таиланде, а после – вновь соревнования и квалификационный турнир на отбор к летним Олимпийским играм 2020 г. Если мне выпадет шанс выступить за свою страну, то я не подведу, поеду за медалью высшей пробы", - сказал спортсмен.

Медаль, бокс, Альберт Батыргазиев, Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Заслуженный тренер России, тренер высшей категории Руслан Куштанов, который занимается с Батыргазиевым, подчеркнул, что данная победа – глобальная, одна из ключевых в карьере спортсмена. Всего вартовчанин провел в этом году 19 боев, 14 из которых – международные, и победил в 18 из них. Тихонов поздравил Альберта Батыргазиева со значимой победой, вручил подарок.

Боксер и его тренер также пришли на встречу не с пустыми руками – они передали благодарность и.о. директора окружной "Федерации бокса" Рамиза Гадиева за поддержку бокса в Нижневартовске.

Благодарность, бокс, Рамиз Гадиев, Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Боксер из Нижневартовска готовится представить Россию на Олимпиаде-2020

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Альберт Батыргазиев, Рамиз Гадиев, Василий Тихонов, Руслан Куштанов, бокс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети