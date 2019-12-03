Боксер из Нижневартовска готовится представить Россию на Олимпиаде-2020

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с боксером Альбертом Батыргазиевым и поздравил его с победой – спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате России, который состоялся в Самаре. Всего в соревнованиях приняли участие 320 человек из 58 регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Батыргазиев рассказал, что в финале сразился с Бахтоваром Назировым, который тоже тренируется в Югре.

"Этот бой, как и все, очень важен. Впереди – восстановительные сборы в Таиланде, а после – вновь соревнования и квалификационный турнир на отбор к летним Олимпийским играм 2020 г. Если мне выпадет шанс выступить за свою страну, то я не подведу, поеду за медалью высшей пробы", - сказал спортсмен.

Заслуженный тренер России, тренер высшей категории Руслан Куштанов, который занимается с Батыргазиевым, подчеркнул, что данная победа – глобальная, одна из ключевых в карьере спортсмена. Всего вартовчанин провел в этом году 19 боев, 14 из которых – международные, и победил в 18 из них. Тихонов поздравил Альберта Батыргазиева со значимой победой, вручил подарок.

Боксер и его тренер также пришли на встречу не с пустыми руками – они передали благодарность и.о. директора окружной "Федерации бокса" Рамиза Гадиева за поддержку бокса в Нижневартовске.