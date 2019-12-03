19 Сентября 2020
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Общество В России
трудовая книжка (2011) | Фото: Накануне.RU

В России с 2021 года появятся электронные трудовые книжки

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.

Как сообщает пресс-служба ГД, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде.

До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой.

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал. Если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде.

При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за сокращение перехода по внедрению электронных трудовых книжек с семи до трех лет.

Сообщалось, что постепенное внедрение нового типа документа позволит работодателям "снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек".

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В России с 2021 года появятся электронные трудовые книжки

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Теги: электронные трудовые книжки, госдума



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