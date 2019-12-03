В России с 2021 года появятся электронные трудовые книжки

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.

Как сообщает пресс-служба ГД, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде.

До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой.

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал. Если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде.

При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за сокращение перехода по внедрению электронных трудовых книжек с семи до трех лет.

Сообщалось, что постепенное внедрение нового типа документа позволит работодателям "снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек".