19 Сентября 2020
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Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Беспилотные автомобили появятся на дорогах общего пользования девяти новых регионов России

До 11 в ближайшее время увеличится число регионов, в которых проходит тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. К Москве и Татарстану присоединятся Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Республика Чувашия и Краснодарский край, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России.
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Сейчас эксперимент проходит на территории Москвы и Татарстана.

В конце июня этого года стало известно, что "Яндекс" начал тестирование беспилотных автомобилей в рамках правительственного эксперимента, который был запущен в конце прошлого года. На дороги Москвы выехали пять таких машин. За рулем беспилотников находятся инженеры-испытатели, но они берут на себя управление только в определенных ситуациях.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года.

Между тем, до конца 2021 года в законодательстве должны появиться нормы, регулирующие использование бесплотников на дорогах общего пользования.

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Беспилотные автомобили появятся на дорогах общего пользования девяти новых регионов России

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Теги: беспилотники, яндекс, дороги общего пользования



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