19 Сентября 2020
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Общество Курганская область
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Курганской области продолжается самое масштабное за последние годы обновление автопарка пожарных машин

До конца этого года в Курганской области появятся дополнительно 23 новых пожарных автомобиля.

Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев, на прошлой неделе губернатор Курганской области Вадим Шумков встречался с ним в Москве. На приобретение новой техники из резервного фонда Правительства России уже выделено более 86 млн руб.

"Машины будут работать на постах муниципальной пожарной охраны. Это позволит повысить уровень пожарной безопасности на территории сельских поселений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Стоит отметить, что автопарк пожарных машин в регионе с учетом этого поступления обновится на 39 машин - это самое масштабное поступление за последние годы.

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В Курганской области продолжается самое масштабное за последние годы обновление автопарка пожарных машин

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Теги: пожарные машины, Курган, парк, обновление, бюджет



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