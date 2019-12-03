Китай вводит сканирование лиц для покупателей SIMкарт

В Китае введены правила, согласно которым, приобрести SIM-карту можно будет только после сканирования лица.

Как передаёт Infox, в китайской соцсети Weibo обеспокоены тем, что власти требуют все больше и больше личных данных. Другие считают, что новые правила позволят лучше бороться с телефонным мошенничеством.

Государству в Китае необходим контроль над идентификацией пользователей мобильной связи, поскольку именно через смартфоны в интернет выходит большинство пользователей в КНР.

Усиливающийся контроль коснётся не только китайских граждан – китайские миграционные службы смогут досматривать смартфоны приезжающих иностранцев на предмет соответствия типа визы и реальной цели поездки.