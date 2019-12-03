19 Сентября 2020
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Общество В России
продуктовый набор, цены, новый год 2017-2018 (2017) | Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: Хлеб и овощи стали основой рациона россиян

Россияне рассказали, что и в каком количестве они едят, какое питание считают правильным и что выращивают на своих приусадебных участках. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках проекта "Bayer Барометр".
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В структуре рациона питания россиян наиболее часто употребляемыми продуктами являются хлеб, хлебобулочные изделия и растительные масла. Не реже двух раз в неделю их употребляют по 91% респондентов. Также россияне не реже двух раз в неделю употребляют свежие овощи (87%), молоко и молочные продукты (81%), крупы и макаронные изделия (81%). Мясо присутствует в рационе не реже двух раз в неделю у 80% россиян, а фрукты и свежие ягоды — у 74%.

56% респондентов несколько раз в неделю едят кондитерские изделия, столько же и с такой же регулярностью употребляют в пищу колбасы и мясные изделия; еще треть — свежую или замороженную рыбу (29%), а также рыбные или мясные полуфабрикаты (27%).

Мнения россиян в оценке своего рациона питания разделились практически поровну: 48% считают его правильным и столько же — неправильным. При этом о правильности своего рациона чаще говорят представители старших поколений — от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%). Напротив, считают свое питание неправильным чаще молодые люди от 25 до 34 лет (56%).

продуктовый набор, цены, новый год 2017-2018|Фото: Накануне.RU

Под правильным питанием россияне понимают в первую очередь отказ от вредных продуктов (43%). Около трети респондентов связывают данное понятие с принятием небольших порций пищи 4–5 раз в день (35%), употреблением достаточного количества воды (35%), потреблением только органических продуктов (33%), умеренным питанием (31%) и контролем состава пищи (30%). При этом сторонников перечисленных мер (кроме потребления исключительно органических продуктов) значимо больше среди женщин, чем среди мужчин.

Реже правильный режим питания ассоциируется у россиян с контролем рациона на предмет наличия белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов (22%).

Две трети россиян (67%) выращивают овощи, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры для собственных нужд, объясняя это тем, что собственная продукция более качественная, полезная или безопасная (83%). Четверо из десяти (38%) выращивают сельхозкультуры для удовольствия, так как им это нравится, а 32% — с целью экономии средств. При этом около половины россиян (53%) что-то слышали, но не знают подробностей о существовании различных заболеваний, которым подвержены растения в сельском хозяйстве.

Каждый третий россиянин (33%) покупает овощи, фрукты и другие растительные продукты в сетевых супермаркетах. На рынках и в несетевых продуктовых магазинах делают покупки, соответственно, 28% и 14% опрошенных. При этом 41% россиян отмечают недостаток представленности на рынках растительных сельскохозяйственных товаров отечественного производства. Большинство россиян предпочтут покупать сельскохозяйственные продукты отечественного производства (83%), в то время как 2% респондентов предпочли бы импортные, а 14% заявили, что им не важно, где были выращены продукты.

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ВЦИОМ: Хлеб и овощи стали основой рациона россиян

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Теги: продукты, питание, россияне, правильное питание



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