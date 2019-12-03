"Газпром нефть" и "Repsol" создали совместное предприятие для добычи нефти в Югре

Появилось совместное предприятие для геологического изучения шести участков в Карабашской зоне Югры. Его создали "Газпром нефть" и "Repsol", сообщили Накануне.RU в пресс-службе российской нефтяной компании.

Совместное предприятие будет образовано на базе принадлежащего "Газпром нефти" ООО "Карабашские-6", которое владеет лицензиями на геологическое изучение шести участков на юго-западе Югры. "Repsol" купить 50,01% доли в уставном капитале предприятия после выполнения сторонами всех отлагательных условий договора, в том числе получения корпоративных одобрений. Управлять компанией партнеры будут на паритетных началах.

В состав совместного предприятия войдут участки "Карабашский-17, −18, −19, −25, −26 и −27" общей площадью 1,6 тыс. кв. км. Они расположены в Кондинском районе округа и практически не изучены с точки зрения геологии. Перспективные активы прилегают к участкам, лицензии на которые принадлежат другим совместным предприятиям "Газпром нефти" и "Repsol" - "Евротэк-Югра"* и "АСБ Гео". В 2019 г. началась подготовка к геологоразведочным работам на шести карабашских участках. В 2020 г. состоится 2D-сейсмика. Оператором проекта будет выступать "Евротэк-Югра".

Заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев отметил, что создание нового совместного предприятия является шагом не только к формированию масштабного поискового кластера на юго-западе Югры, но и подтверждает вектор на расширение сотрудничества с "Repsol".

По словам заместителя генерального директора по разведке и добыче "Repsol" Томаса Гарсиа Бланко, компания имеет прочные связи и успешный опыт взаимодействия с "Газпром нефтью" в рамках уже существующих проектов.

"Создание нового совместного предприятия стало результатом поиска дополнительных возможностей для развития бизнеса в Карабашской зоне. Уверен, что объединение наших ресурсов и технической экспертизы обеспечит успех и в освоении новых активов в интересах наших акционеров", - сказал он.