19 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир путин, Реджеп Тайип Эрдоган (2015) | Фото: i.uralweb.ru

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ сбить российский Су-24

Кремль ориентируется на заявления Анкары, что команду сбить российский Су-24 давали "другие люди", а не глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эта информация достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько ее можно считать достоверной", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают информацию о том, что якобы Эрдоган сам отдавал приказ об ударе по российскому Су-24, сообщает РИА Новости.

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Президент Владимир Путин сообщил, что инцидент с российским Су-24 в Сирии выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом и назвал его "ударом в спину", который нанесли пособники террористов.

Ранее сообщалось, что власти Турции взяли под стражу двух пилотов, сбивших российский Су-24. Летчики участвовали в попытке госпереворота, которая произошла в июле 2016-го.

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В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ сбить российский Су-24

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Теги: дмитрий песков, су-24, реджеп таийп эрдоган



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