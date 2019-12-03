Высокопоставленный газовик займется решением проблем котельных в Нытве

В Пермский край сегодня прибыл начальник управления теплоэнергетики "Газпром межрегионгаз" Олег Тельнов.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" высокопоставленный газовик будет разбираться с причинами задержки и ввода в эксплуатацию котельных АО "Газпром теплоэнерго". Визит газовика продлится два дня.

Мощность каждой котельной составляет 32 МВт. В их строительство было инвестировано 650 млн руб., построены они были еще в 2018 г. однако до сих пор не сданы в эксплуатацию.

Как сообщает издание, в этот раз газовикам якобы мешает отсутствие тарифа и актуализированной схемы теплоснабжения Нытвы. Согласно другой версии частично в задержке виноваты и сами газовики — якобы документы по теме у чиновников запросила прокуратура по жалобе самого инвестора.