Подмена анализов виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге обернулась уголовным делом

Подмена анализов на наркотики жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельном ДТП на улице Малышева летом этого года, обернулась уголовным делом.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Впоследствии сам мужчина попытался объяснить, каким образом его ДНК попала в анализы сына.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело в отношении врача Центральной городской клинической больницы №24 Екатеринбурга. Медика подозревают в халатности.

В СКР установили, что после того, как водителя угнанной иномарки, на которой тот совершил ДТП, доставили в больницу на освидетельствование на состояние опьянения, подозреваемый врач лично не произвел отбор биологического материала, а поручил это медсестре, никак не контролируя сам процесс.

По версии следствия, медсестра, увидев, что водитель сдавать анализы отказывается, оставила емкость для них в присутствии отца угонщика и вышла из помещения.

"Воспользовавшись этим, отец водителя поместил в емкость свой биологический материал, которую в последующем передал медсестре под видом биоматериала своего сына. На основании исследования подмененного биоматериала был составлен акт, согласно которому состояние опьянения водителя не установлено", - говорится в материалах дела.

Как полагает следствие, данные халатные действия врача повлекли существенное нарушение прав людей, пострадавших в ДТП.

Ранее Владимиру Васильеву было предъявлено обвинение. Теперь, кроме угона, ему вменяется совершение ДТП в состоянии опьянения. В ведомстве отметили, что в настоящее время расследование по обоим уголовным делам продолжается.