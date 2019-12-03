Венгерский парламент предложил Госдуме вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме РФ с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - сказал Володин, передает ТАСС.