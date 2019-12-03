Назначена дата открытия в Сургуте парка "Россия – моя история"

В Сургуте 7 декабря откроется мультимедийный парк "Россия – моя история". Сооружение станет одним из крупнейших среди аналогичных в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Парк откроет свои двери по адресу Мелик-Карамова, 4/4 в 18.00 7 декабря. По словам директора парка Виталия Малыхина, цель проекта – просвещение современными инновационными методами.

"Молодежь сложно привлечь простым рассказом, и новые технологии будут работать на привлечение подрастающего поколения к изучению истории. Каждый возраст найдет здесь свое. Материал подан максимально доступно, соответствует школьной программе. Планируем, что здесь будут проходить уроки истории, в рамках которых экскурсии будут бесплатными", - сказал он.

Сургут станет 21 городом, где будет реализован уникальный проект, и первым городом не столицей, где он откроется. Площадь мультимедийной экспозиции парка – 6,5 тыс. "квадратов", что позволит ему войти в пятерку крупнейших в России. На экспозиции будет представлен и региональный компонент, состоящий из 270-ти статей. Это одна из самых крупных региональных баз.

Напомним, "Россия — Моя история" — это выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре митрополиту Псковскому и Порховскому (тогда - епископу Егорьевскому) Тихону (Шевкунову), который открыл такой парк в Екатеринбурге. На Урале аналогичные комплексы есть также в Тюмени и Перми.