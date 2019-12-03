В Челябинске осудили заместителя директора областного геронтологического центра

В Челябинске осудили заместителя директора геронтологического центра.

Суд признал женщину виновной в получении взятки и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

С 2017-го по этот год женщина получала взятки от руководителя коммерческой фирмы за проведение закупок на более выгодных условиях и поставках товаров в геронтологический центр.

Общая сумма взяток составила 240 тыс. руб.

Женщине дали 7 лет в колонии общего режима и штраф в 1,2 млн руб.