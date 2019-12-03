19 Сентября 2020
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ДТП авария пожарная машина скорая помощь (2019) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Белгородской области

Третье ДТП с автобусом за день: в Нижегородской области пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Нижегородской области, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Источник "Интерфакса" сообщил, что авария произошла на трассе Новосёлки — Жайск, ПАЗ столкнулся с внедорожником.

Ранее утром ПАЗ с 30 пассажирами перевернулся в Белгородской области, три человека пострадали. Также пришло сообщение о ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области, есть пострадавшие, их точное количество сейчас выясняется.

дтп, авария(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. 9 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что над центральным регионом России сейчас идут снегопады, что способствует ухудшению ситуации на дорогах.

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Третье ДТП с автобусом за день: в Нижегородской области пострадали шесть человек

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Теги: автобус, дтп с автобусом, пострадавшие, погода, снегопад



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