На Южном Урале 70-летняя бабушка отправится в тюрьму за незаконный сбыт наркотиков

70-летняя жительница города Коркино на 7 лет отправится в тюрьму за незаконный сбыт наркотиков.

В апреле прошлого года сотрудники ФСБ задержали четверых южноуральцев при сбыте более 1,2 кг наркотиков, содержащих героин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Летом этого года троих приговорили к лишению свободы на сроки от 9 до 17 лет.

70-летняя женщина, которая сначала сотрудничала со следствием и была под подпиской о невыезде, скрылась, однако в октябре этого года была задержана.