19 Сентября 2020
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Происшествия В России
ДТП авария пожарная машина скорая помощь (2019) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Белгородской области

В Воронежской области перевернулся автобус. Есть пострадавшие

В Воронежской области перевернулся автобус, есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный полицейский главк.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Есть пострадавшие, их число уточняется", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

"Движение в сторону юга ограничено. ДТП произошло в условиях снегопада", - уточнила она.

Стоит отметить, что это уже второе подобное ДТП в России за последние несколько часов. Утром в Белгородской области опрокинулся микроавтобус ПАЗ, в котором было 30 пассажиров. Три человека пострадали, сообщалось о госпитализации одного из них. Среди пострадавших был ребенок.

дтп, авария(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. 9 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.

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В Воронежской области перевернулся автобус. Есть пострадавшие

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Теги: автобус, пострадавшие, воронежская область



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Развитие сюжета:

Ранее 04.12.2019 08:48 Мск Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

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