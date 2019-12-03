В Воронежской области перевернулся автобус. Есть пострадавшие

В Воронежской области перевернулся автобус, есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный полицейский главк.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Есть пострадавшие, их число уточняется", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

"Движение в сторону юга ограничено. ДТП произошло в условиях снегопада", - уточнила она.

Стоит отметить, что это уже второе подобное ДТП в России за последние несколько часов. Утром в Белгородской области опрокинулся микроавтобус ПАЗ, в котором было 30 пассажиров. Три человека пострадали, сообщалось о госпитализации одного из них. Среди пострадавших был ребенок.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. 9 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.