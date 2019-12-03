19 Сентября 2020
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Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

"Детей увозят с психозами – это страшно": Россию захлестнула новая мода на сосательный табак снюс

В России широкое распространение среди детей и подростков получили опасные вещества. Мода на сосательный табак снюс пропагандируется в основном через интернет. Существует и другая угроза для молодежи - никотинсодержащие конфеты. Они похожи на снюсы, но без использования табака.

Вещества продаются повсеместно, и в Москве, и в регионах. Купить их проще простого: подростки могут заказать их через интернет, существуют даже доставки.

Автор инициативы о запрете снюса, депутат Госдумы РФ, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в пресс-центре НСН рассказала, что в социальных сетях появилось множество сообществ о распространении этих опасных жвачек, конфет.

"С 2015 года в Краснодаре работает закон, запрещающий продажу насваев и снюсов, - заявила она. - Тем не менее, мы выявили 13 сайтов, часть из которых содержат "снюс" в названии – то есть найти их просто. Там работали торговцы, которые имели в городе семь стационарных точек".

Таким образом, закон о запрете насвая и снюса не исполняется. Депутат обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверки, заблокировать сайты. Такое же письмо Костенко намерена отправить на законодательном уровне в Генпрокуратуру.

Кроме того, по словам Костенко, эти вещества продаются в кальянных, но из-под полы.

Вторая проблема – никотинсодержащие конфеты, мармелад. Они похожи на снюсы, но без использования табака, пояснила парламентарий. "Это так называемые нетабачные смеси. Табак замещается в них травой, добавляется никотин и приятные ароматизаторы кока-колы, фруктов. Есть просто конфеты, в которые добавляется никотин. Все это не запрещено и также широко продается повсеместно. Эти конфеты, которые выглядят как монпансье, можно купить на любом остановочном комплексе", - рассказала депутат.

При этом проблема распространения никотиновых сладостей носит массовый характер. По данным Костенко, идет широкая пропаганда в интернете, в основном блогерами, на которых ориентируется молодежь.

За последнее время произошел сильный всплеск употребления снюсов в школах, больше обращений приходит из северных регионов. Об этом сообщила полковник полиции в отставке, президент некоммерческого фонда "Здоровая страна", эксперт движения "Сильная Россия" по борьбе с наркоманией Ольга Ванатова.

"Я не имею статистики от Минздрава. Но то, что идет от родителей, от общественности, то, что увозят с психозами детей – это страшно", – сказала она.

Никотиносодержащие смеси опасны тем, что к ним быстро возникает привыкание. Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев рассказал, что никотин стоит на первом месте среди наркотиков по степени формирования зависимости.

"По сути, никотин – ворота для всех других форм аддикций", – подчеркнул он.

По словам эксперта, опасность снюса заключается в том, что никто не знает, сколько никотина содержится в одном пакетике: "Нет контроля, никто не знает, что бодяжится в этом пакетике".

"Говорят, что там до 40 миллиграммов никотина. По сути, ребенок, который засовывает его под губу, засовывает себе две пачки сигарет в плане содержания никотина. Поэтому бывают такие тяжелые токсические острые формы отравлений", – рассказал нарколог.

Ужесточать наказание за продажу этих вещества вряд ли есть смысл, полагает Наталья Костенко. Ведь штрафы за продажу снюсов есть, но они не работают.

"Что говорить об ужесточении штрафов, если мы не заставили работать закон, который уже есть. Наша задача – привлечь внимание и сделать так, чтобы закон заработал. Санкций на сегодняшний день достаточно", – отметила депутат.

По ее словам, необходимо запретить употребление никотинсодержащих препаратов для несовершеннолетних.

Отметим, 28 ноября депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете торговли в России не только насвая и снюса, но и любых других сосательных и жевательных никотиновых смесей.

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"Детей увозят с психозами – это страшно": Россию захлестнула новая мода на сосательный табак снюс

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Теги: снюс, насвай, никотин, госдума, подростки



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Развитие сюжета:

Ранее 06.12.2019 10:26 Мск В Красноярском крае школьники отравились снюсом: одного пришлось "откачивать" в реанимации

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