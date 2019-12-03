"Автодром" уберут из экзамена на права с 1 октября 2020 года

ГИБДД планирует исключить из экзамена на водительские права "площадку" (она же "автодром") с 1 октября 2020 года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года", - цитирует Гилякова ТАСС. По словам полицейского, проект постановления в настоящее время находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планировала объединить этапы "площадка" и "город" при сдаче экзамена на права. При этом Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, однако позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.