19 Сентября 2020
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автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

"Автодром" уберут из экзамена на права с 1 октября 2020 года

ГИБДД планирует исключить из экзамена на водительские права "площадку" (она же "автодром") с 1 октября 2020 года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
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"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года", - цитирует Гилякова ТАСС. По словам полицейского, проект постановления в настоящее время находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планировала объединить этапы "площадка" и "город" при сдаче экзамена на права. При этом Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, однако позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.

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"Автодром" уберут из экзамена на права с 1 октября 2020 года

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Теги: автодром, площадка, экзамен на права, гибдд



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