ФСБ сообщила о задержании в Москве и Челябинске террористов запрещенной в России организации

В Челябинске и Москве сотрудники ФСБ при поддержке полиции задержали двух главарей и семерых членов запрещенной на территории России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В ней состояли россияне и уроженцы Центральной Азии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По указанию своих зарубежных начальников злоумышленники распространяли на территории России идеологию, направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

"На конспиративных собраниях они осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов", - отметили в силовом ведомстве.

У задержанных дома изъяты пропагандистские материалы и гаджеты. Возбуждены уголовные дела.