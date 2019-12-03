19 Сентября 2020
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Высокинский, Володин, заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга пришли к консенсусу по бюджету, но вопросы еще остались

Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли проект бюджета в первом чтении. Парламентарии голосовали за нормативы будущего "бюджетного пирога" 2020 года. После ранее возникших разногласий с мэрией, ветви муниципальной власти пришли к консенсусу по доходам, расходам и дефициту казны, передает корреспондент Накануне.RU.

В распоряжении нашего издания оказался документ проекта бюджета.

Общий объем доходов бюджета города составил:

  • на 2020 год 47 406 355 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 22 414 494 тысячи рублей;
  • на 2021 год – 48 052 765 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 22 616 311 тысяч рублей.
  • на 2022 год – 45 439 412 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 19 698 579 тысяч рублей.

Общий объем расходов бюджета города:

  • на 2020 год – 49 282 412 тысяч рублей;
  • на 2021 год – 48 998 680 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 659 559 тысяч рублей;
  • на 2022 год – 46 166 386 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 1 323 390 тысяч рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга:

  • по состоянию на 1 января 2021 года составил 1 029 152 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 191 797 тысяч рублей;
  • по состоянию на 1 января 2022 года – 1 660 518 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тысяч рублей;
  • по состоянию на 1 января 2023 года – 2 348 002 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тысяч рублей.

Размер дефицита бюджета города:

  • в 2020 году – 1 876 057 тысяч рублей, или 7,5 процента объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений);
  • в 2021 году – 945 915 тысяч рублей, или 3,7 процента объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений);
  • в 2022 году – 726 974 тысячи рублей, или 2,8 процента объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений).

На этапе предварительного обсуждения бюджета у депутатов возникло недопонимание с администрацией, они отказывались утверждать проект. На заседание сегодня лично пришел глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он отметил: "Для многих депутатов это первое принятие бюджета. Гордума - именно то место, где нужно обсуждать и спорить. Сегодня был сделан шаг к принятию главного финансового документа. Бюджетный процесс, действительно, непростой, но всё проходит в рабочем режиме. Статьи детально изучаются и рассматриваются, совместная работа с депутатами ведётся непрерывно".

Так, из-за снижения трансфертов из областного бюджета расходы на здравоохранение могут сократиться на 40%. В будущем году на здравоохранение хотят потратить 1 млрд 100 млн руб. вместо 1 млрд 900 млн, как в году нынешнем. И это происходит на фоне роста заболеваемости онкологией. На это направление к первому чтению удалось "выбить" 100 млн из областного бюджета, и парламентарии надеются, что при очередной корректировке удастся получить еще недостающие 96 млн.

А депутат Тимофей Жуков отметил, что намерен хлопотать за увеличение количества спортивных площадок. "Есть у меня вопросы насчет спортивных площадок во дворах. Сейчас я буду биться за то, чтобы таких площадок хватало. Меня волнует ситуация с перевозками также. В целом с транспортом и ростом тарифов. Поддерживаю тут своего коллегу Андрея Пирожкова", - сказал депутат в беседе с Накануне.RU.

Депутат Алексей Вихарев поделился своим мнением о путях решения проблем взаимодействия мэрии и парламента. "Гордуме Екатеринбурга нужен новый вице-спикер, который будет за поиск компромиссов", - уверен депутат Вихарев.

Теперь депутатам предстоит второе чтение бюджета. Итоговый документ будет приниматься 17 декабря.

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Власти Екатеринбурга пришли к консенсусу по бюджету, но вопросы еще остались

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Теги: бюджет Екатеринбурга, Константин Киселев, Андрей Пирожков, Тимофей Жуков



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