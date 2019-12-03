Грязь и дороги: названы проблемы, которые больше всего беспокоили российских горожан в 2019 году

Российские горожане назвали проблемы, которые больше всего беспокоили их в 2019 году. Ими оказалось низкое качество дорог, отсутствие дорожного ремонта – на эту проблему жалуются 45,5% участников опроса по всей стране. Исследование проводила компания Domofond.ru.

На втором месте оказалась грязь, плохая уборка улиц и тротуаров. Этот фактор как снижающий качество жизни назвали 35,7% респондентов.

Третью позицию занимает недостаточное благоустройство общественных мест и парков: это приоритетная проблема для 31,6% участников опроса.

За год тройка главных проблем в России не изменилась.

А вот снос архитектурных и исторических памятников считает серьезной проблемой только 2,5% горожан.

Также россияне жалуются на недостаточную освещенность — этот вариант выбрали 29,7% респондентов. Далее следует нехватка культурных мероприятий, небольшое количество площадок для выгула собак и малое число хороших кафе и ресторанов. Их доли примерно равны: 25,7%, 25,3% и 24,2%.

В крупных городах жителей волнуют те же проблемы, что и в целом по стране. В 11 мегаполисах главным негативным фактором назвали плохие дороги, в четырех — грязь, а отсутствие благоустройства и озеленения вызывает недовольство от примерно одной пятой до почти половины жителей разных городов. Вместе с тем у жителей каждого мегаполиса приоритетный список, значительно отличатся от общего рейтинга негативных факторов по стране.

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Как и в прошлом году, респонденты из столицы главной проблемой считают малое количество хороших кафе и ресторанов (35,6%). На втором месте по важности – недостаток площадок для выгула собак (24,2%), а на третьем — нехватка культурных мероприятий (22,4%). В Санкт-Петербурге 37% опрошенных назвали главной проблемой грязь, 33,2% — недоступность собачьих площадок, а 27,2% выбрали недостаточное благоустройство общественных объектов.

Грязь и большое количество бездомных животных, недостаточная благоустроенность общественных объектов и скука — по всем этим жалобам Волгоград вышел на первое место среди городов-миллионеров. Грязь — главная проблема Волгограда: жалуются на нее 52% опрошенных, а для Краснодара она стоит на последнем месте.

Городом с самыми плохими дорогами стал в этом году Челябинск: свой голос за эту проблему здесь отдали 62% респондентов. В Москвы этим недовольны всего 13% респондентов.

Москва занимает последние места по жалобам на плохие дороги, недостаточное благоустройство, ветхое жилье и бездомных животных. Жителей Краснодара меньше других огорчает недостаток хороших кафе и ресторанов, проблема с инфраструктурой для инвалидов и грязь.

Для Санкт-Петербурга неактуальны проблемы плохого освещения улиц (только 15% назвали эту проблему против 45% в Омске), а также ветхого жилья: только 9% жителей отметили этот пункт.

Как считали

В исследовании приняли участие 93 300 респондентов. Им было предложено выбрать из 13 ключевых проблем те, которые они считают наиболее актуальными для своего района и города:

• дороги плохие и не ремонтируются;

• грязь, снег, лед, лужи на тротуарах, дворников нет или недостаточно;

• плохое благоустройство общественных мест и парков (нет озеленения, туалетов, скамеек);

• нет площадок для выгула собак;

• недостаточная освещенность улиц;

• мало хороших кафе и ресторанов;

• недостаточно культурных мероприятий, праздников, развлечений, скучно;

• много бездомных животных;

• нет пандусов и условий для свободного перемещения людей с ограниченными возможностями;

• не сносят ветхое жилье;

• слишком плотная застройка;

• дорогой или некачественный интернет;

• сносят архитектурные или исторические памятники.

Пользователи могли выбрать максимум пять вариантов из перечня, поэтому сумма голосов превышает 100%.