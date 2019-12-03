Самойлов встретился с выдающимися учителями Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов встретился с педагогами-победителями всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Осенью наши педагоги одержали победу в ряде федеральных конкурсов. На встречу с главой города были приглашены абсолютный победитель конкурса "Воспитатель России" Евгений Пепеляев, победитель IV Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" Екатерина Горошенкина и победитель всероссийского конкурса "Воспитать человека" Наталья Агафонова.

"Вы являетесь яркими представителями образования Перми и края. Наша задача – отслеживать ваши достижения и помогать вам в карьере. Убежден, что совместными усилиями мы сделаем пермское образование еще более качественным, интересным и конкурентоспособным", - отметил Дмитрий Самойлов.

Евгений Пепеляев – воспитатель структурного подразделения школы №44 – детского сада "Школа рыцарей и принцесс". За главный приз всероссийского конкурса "Воспитатель России" боролись 79 работников дошкольных учреждений со всей страны. За победу в конкурсе Евгению Пепеляеву вручили "Хрустальную жемчужину" – символ чистоты и совершенства, зарождающейся жизни, защищенной, как в раковине, теплотой и заботой воспитателя. Конкурс "Воспитатель России" проводится с 2010 года министерством просвещения и общероссийским профсоюзом образования. По традиции в следующем году финалистов будут встречать в Пермском крае. Глава города призвал Евгения войти в состав оргкомитета по подготовке конкурса и помогать в его достойной организации.

Екатерина Горошенкина – учитель истории и обществознания школы №27, представитель педагогической династии, победительница краевого конкурса "Учитель года – 2018". Также Екатерина преподает на кафедре истории в Пермском гуманитарно-педагогическом университете и помогает выстраивать преемственность между школой и вузом.

В этом году в IV Всероссийском конкурсе педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" приняли участие 575 учителей из 70 субъектов Российской Федерации. В финал вышли 24 лучших преподавателя из восьми федеральных округов России, победу одержала пермский педагог.

Екатерина Горошенкина рассказала главе города, что кроме учительской деятельности, изучает родительское сообщество, на основе этого готовит свою диссертацию. В ходе встречи Екатерине поступило предложение войти в состав городского родительского совета.

Наталья Агафонова, заместитель директора по воспитательной работе пермской школы №87, привезла победу со всероссийского конкурса "Воспитать человека" в номинации "Воспитание в учебной деятельности". Финальный этап всероссийского профессионального конкурса прошел в Москве, в нем приняли участие 30 человек из 20 субъектов Российской Федерации. Конкурс направлен на выявление и трансляцию лучших практик организации воспитательного процесса, повышение профессиональной значимости и общественного признания деятельности российских педагогов, специалистов в области воспитания, работающих в образовательных организациях.

Финалисты прошли несколько конкурсных испытаний. Среди них – защита авторского проекта, собеседование с экспертами, электронное тестирование и конкурсное эссе. Организаторами мероприятия выступили министерство просвещения Российской Федерации при поддержке профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, Российского детско-юношеского центра.

В ходе беседы Наталья рассказала о воспитании детей, о школьном проекте "Образовательная суббота", который призван показывать культурную жизнь города.

"Поздравляю и благодарю вас за ту напряженную работу, которую вы провели. Я уверен, что благодаря таким педагогам, как вы, пермское образование будет двигаться вперед", – подчеркнул Дмитрий Самойлов и вручил педагогам благодарственные письма.