В Перми добавили автобусов для поездок с Перми-1. Маршруты и особенности

В Перми увеличили количество автобусов, следующих центр от Перми-1 и поменяли расписание для удобства пассажиров. Прибывающие в столицу Прикамья на пригородных электричках, смогут продолжить движение автобусами №2, 3 и 51. Информация о расписании автобусов будет размещена на табло остановочных пунктов и на сайте МКУ "Гортранс". Маршруты автобусов разместят на стендах у здания станции "Пермь-1".

Автобус №2 в режиме экспресс будет курсировать между станциями Пермь -1 и Пермь-2, захватывая ЦУМ, улицы Попова и Ленина. На этот автобус, при наличии билета на электричку Пермской пригородной компании, можно пересесть бесплатно.

Автобус №3 отвезет пассажиров с Перми-1 в микрорайон Нагорный. Часть автобусов этого маршрута будет стыковаться с расписанием прибывающих электричек. Они будут совершать заезд на остановочный пункт "станция Пермь-1" (улица Советская, рядом с заводом им. Шпагина), откуда проследуют в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный. Остальные автобусы маршрута №3 будут следовать до остановочного пункта "Сквер им. Решетникова".

Автобус 51 маршрута будет ходить от Перми-1 до ЦУМа. Автобус будет отправляться с остановочного пункта "станция Пермь-1", расположенного на улице Монастырской возле Речного вокзала, проезжая магазин "Речник", Пермь-1, сквер им. Решетникова, Художественную галерею, улицу Советскую и завершит маршрут около ЦУМа на Комсомольском проспекте.

Изменения в городском пассажирском транспорте Перми произошли из-за решения властей убрать идущие по центру города и вдоль набережных железнодорожные пути. Вместо промзоны в освобождающихся местах расположатся комфортные общественные пространства и точки притяжения горожан.