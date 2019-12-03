В Тюмени ребенок заболел корью: идет вакцинация контактных лиц

В Тюмени врачи проводят поквартирный обход одного из жилых домов на пересечении улиц Свердлова и Комсомольская. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения такие меры принимаются из-за диагноза корь, который был поставлен ребенку.

Заболевший ребенок уже вылечен. Сейчас, согласно распорядку, проходит работа по месту жительства, установление возможных контактных лиц, осмотр - пояснили в ведомстве.

Также предусмотрено проведение вакцинации по показаниям.

Заболевание корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний. Осложнения от этого заболевания могут быть тяжелыми и опасными для жизни.