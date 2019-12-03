Счетная палата: ситуация в лесной отрасли ухудшилась, в стране нет даже достоверных данных об объемах лесной промышленности

В системе управления и контроля за лесами произошло ухудшение ситуации в связи с принятым в 2007 году Лесным кодексом и произошедшей из-за этого децентрализацией полномочий. Об этом заявила Счетная палата по итогам проверки эффективности использования лесных ресурсов.

Экспертно-аналитические мероприятия по анализу эффективности использования лесных ресурсов России и проверке использования бюджетных средств в этой сфере проводились совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ.

В заключении говорится, что большинство регионов не достигают показателей исполнения переданных полномочий. Так, в 2018 году из 11 установленных показателей выполнены только 5.

Как заявил аудитор Михаил Мень, около половины регионов не выполняют показатели по выявлению нарушений лесного законодательства и возмещения ущерба от них. По оценкам Счетной палаты, это связано с неукомплектованностью штата и недостаточным финансированием переданных полномочий. А также с различием по регионам структуры органов власти, которые занимаются управлением лесным хозяйством. Это затрудняет их управление из федерального центра.

Кроме того, проверка выявила отсутствие в стране достоверной информации об объемах заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Рослесхоз, Росстат и субъекты РФ имеют разные данные.

"Давность 85% материалов по лесоустройству превышает 10 лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверной информации. Кроме того, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов. Не организована возможность взаимодействия ЛесЕГАИС и информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти", – пояснил Мень.

Остро стоит проблема нелегальной вырубки. В последние 10 лет наблюдается по 16-17 тыс. случаев незаконных вырубок в объеме около 1,3 млн кубических метров в год. Ежегодно наносится ущерб 11–12 млрд рублей.

Причем в 2018 году почти половина объема незаконных вырубок зафиксирована на территории Иркутской области. Согласно выводам Счетной палаты, к такой ситуации привели низкий уровень контроля со стороны правоохранительных органов, несоблюдение нормативов патрулирования сотрудниками лесной охраны, недостаточное урегулирование деятельности пунктов приема, хранения и отгрузки древесины, отсутствие достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами. До сих пор нет предусмотренного Лесным кодексом права должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, на ношение и применение служебного оружия.

Замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко на Коллегии заявил, что есть поручения президента и Правительства организовать территориальный орган Рослесхоза, который будет работать именно на территории Иркутской области.

Счетная палата предлагает предусмотреть единые подходы к определению нормативов патрулирования лесов, установить общие требования к порядку организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины, пересмотреть нормативы заготовки древесины для собственных нужд, установить ответственность за недостоверность данных лесоустройства и установить порядок возмещения ущерба, причиненного лесам. Разрабатываемый комплекс мер по преодолению проблем в лесной отрасли будет направлен президенту России.

В ноябре Аноприенко заявлял, что завершена подготовка пяти законопроектов, концептуально решающих проблемы лесной отрасли. В частности, особое значение уделяется увеличению численности государственных лесных инспекторов.

Напомним, в конце ноября в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов за рубеж на сумму порядка 600 млн рублей. Политолог Сергей Михеев отмечал по этому поводу, что одной из причин нелегальных вырубок являются также проблемы российской деревообрабатывающей промышленности, которая могла бы дать рабочие места местных жителям, идущим на преступную рубку леса.