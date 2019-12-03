19 Сентября 2020
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Образование В России За рубежом Москва
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Московские школьники заняли третье место в мире по умению читать и воспринимать информацию

Московские школьники вошли в тройку мировых лидеров по умению читать и воспринимать информацию. Это данные международного исследования качества школьного образования PISA.

Данные исследования комментирует пресс-служба Рособрнадзора, которая отмечает, что результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в 2016 году. Таким образом столица переместилась с шестого на третье место, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию, передает "Интерфакс".

По навыкам работы с информацией 15-летних москвичей опережают только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун).

По другому показателю исследования PISA - математической грамотности - результат школ Москвы вырос с 531 до 534 баллов, здесь Москва оказалась на пятом месте.

Рост продемонстрирован также по направлению естественнонаучной грамотности: Москва переместилась с 12-го на шестое место. Лучший результат только у школьников из китайских провинций, Сингапура, Эстонии и Японии.

Исследование проводилось в 2018 году, в нем приняли участие более 7 тысяч учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.

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Московские школьники заняли третье место в мире по умению читать и воспринимать информацию

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Теги: школьное образование, тест, чтение, информация, дети



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