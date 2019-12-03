19 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Шокирующий прогноз-2020" от Saxo Bank сулит России исключительно удачный год. А всем остальным будет плохо

Опубликован очередной "шокирующий прогноз" от Saxo Bank. Ежегодные обзоры от этого банка касаются маловероятных и недооцениваемых событий, которые могут обернуться революционными событиями как для финансовых рынков, так и для человечества в целом.

В 2020 году исследователи банка грозят миру выходом Венгрии из ЕС, потерей центробанками и правительствами контроля над ситуацией в мире, новой паназиатской валютой и проигрышем выборов Дональдом Трампом. Зато Россия выиграет благодаря росту цен на нефть до $90 за баррель и мировому интересу к зеленой энергетике, пишет "Коммерсант".

Ведущей темой "шокирующих предсказаний" на следующий год Saxo Bank обозначил "подрыв устоев".

Saxo Bank не исключает, что ЕЦБ может сделать резкий разворот и отказаться от политики сверхнизких ставок. Чтобы заставить правительства стран Еврозоны, особенно Германии, перейти к фискальному стимулированию экономики, ЕЦБ развернет свой монетарный курс, выводя учетную ставку в ноль, а к концу года даже в небольшой плюс.

В политической сфере Европу ожидают не менее радикальные события. Saxo Bank не исключает выход из ЕС Венгрии, которая уже находится в конфликте с Еврокомиссией.

На рынках Азии также могут развернуться драматические события. Новая азиатская резервная валюта, поддерживаемая Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), снизит индекс доллара США на 20%.

Американская экономика начнет задыхаться, а дефицит торгового баланса с Китаем не улучшится, так как Китай больше не сможет увеличивать объем закупок сельхозпродукции.

коллаж, Трамп, ракеты, РСМД|Фото: Накануне.RU

Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех "шокирующих предсказаний". Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи. Захваченный врасплох, рынок нефти поспешит покрыть короткие позиции, а хеджевые фонды постараются закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен. Марка Brent вернется к $90 за баррель. Для России это огромная выгода (бюджет 2019 года был сбалансирован исходя из цены марки Urals в $49), акции "Роснефти" взлетят на 50%.

России удастся использовать себе во благо и растущее влияние зеленой энергетики. Повышение долгосрочного интереса к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте приведет к тому, что Россия окажется в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров. К новому скачку в 2020 году его приведут триумфальный приход демократов в Белый дом и ужесточение норм выбросов в Индии.

Спрос на никель в 2020 году поднимется до небес. Правительства развитых стран субсидируют продажи электромобилей, и основные автопроизводители Германии, начиная полномасштабный переход на них, будут нуждаться в надежных поставках батарей. В то время как Индонезия с января 2020 года ограничит экспорт никелевой руды, чтобы поддержать свою металлургию, российская ГМК "Норильский никель" будет наслаждаться ростом спроса и цен.

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"Шокирующий прогноз-2020" от Saxo Bank сулит России исключительно удачный год. А всем остальным будет плохо

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Теги: saxo bank, шокирующий прогноз, россия, 2020



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