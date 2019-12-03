19 Сентября 2020
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полярный медведь, белый медведь, Т-34 (2019) | Фото: vk.com/typicalnp

На Берлин? На белом медведе написали краской: "Т-34"

Соцсети взорвала видеозапись с полярным медведем на боку у которого неизвестные написали "Т-34", передает корреспондент Накануне.RU.

Зверя заметили вахтовики. Они же и засняли видеоролик.

"К нам идет. А чего грязный-то такой? Пятнистый медведь. Идет к нам. Там на нем что-то написано... Т-34. А как они... Я не знаю", - переговариваются между собой мужчины за кадром.

Где именно снято видео точно неизвестно. В группе "Типичный Новый порт", которая опубликовала данный видеоролик, говорится, что действия могли проходить на Ямале. В ряде СМИ сообщают, что этот медведь был замечен на Чукотке. Точное местонахождение зверя пытаются выяснить ученые. Отмечается, что из-за этой "шутки" у животного могут возникнуть трудности с охотой.

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На Берлин? На белом медведе написали краской: "Т-34"

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Теги: полярный медведь, белый медведь, Т-34



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