У супруги экс-замгубернатора Зауралья, которого судят за взятку, могут забрать автомобиль

В Курганском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора региона Романа Ванюкова, которого обвиняют в получении взяток от бизнесменов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В суде выступил свидетель Олег Пархаев, который был посредником при передаче взяток. Он ответил на вопрос прокурора Алексея Киселева о том, что в семье Ванюкова появился дорогостоящий автомобиль "Тойота Раф 4". Гособвинение предполагает, что машина могла быть куплена на деньги, полученные в качестве взяток Ванюковым.

Как отметил Пархаев, по настоящее время на этом автомобиле ездит супруга Ванюкова. Пархаев живёт в том же доме, что и жил Ванюков, поэтому ежедневно видит на чем ездит супруга бывшего экс-замгубернатора.

Напомним, за совершение всех преступлений, которые вменяют Ванюкову, экс-чиновник может отправиться в тюрьму на 22,5 года со штрафом в 70-кратном размере полученных взяток. Дело Ванюкова передано в суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, Ванюков в период 2018 года давал указание подчиненным в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозяйствующим субъектам, которые передали ему взятки. Всего таким способом бывший заместитель губернатора якобы намеревался получить свыше 27 млн руб., при этом почти 5,5 млн руб. на момент задержания были ему уже переданы.