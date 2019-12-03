19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

После протеста в ОДКБ Екатеринбурга сотрудников заставляют подписать "коллективное обращение" в защиту главврача

После акции протеста в областной детской клинической больнице Екатеринбурга рядовых сотрудников заставляют подписать "коллективное обращение" в защиту главного врача Олега Аверьянова. Об этом Накануне.RU сообщили в профсоюзе медработников "Действие".

Там полагают, что это своего рода "ответ" администрации больницы на открытое заявление с протестом против низких зарплат, подписанное более 100 сотрудниками ОДКБ и направленное в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В тексте обращения, которое, как уверены в "Действии", исходит от работодателя, утверждается, что своими жалобами в надзорные органы профсоюз якобы мешает работе отделения.

врачи ОДКБ Екатеринбурга, акция протеста(2019)|Фото: Профсоюз медработников "Действие"

"Утверждается, что открытое заявление сотрудников не соответствует действительности, однако конкретные цифры зарплат на одну ставку никак не опровергаются", - сообщили в профсоюзе, опубликовав фото "коллективного обращения".

Напомним, после протеста медиков на этой неделе в больнице начали проверку представители областного Минздрава.

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После протеста в ОДКБ Екатеринбурга сотрудников заставляют подписать "коллективное обращение" в защиту главврача

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Теги: ОДКБ, врачи, протест, Екатеринбург



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