"Вероятно, будет некая оптимизация". Кто и зачем объединяет в Тагиле в одних руках два местных "телевизора"?

То, что муниципальное телевидение и региональное тоже, мягко говоря, переживает не лучшие времена - уже и простому зрителю понятно. Но так как в Нижнем Тагиле, городской телевизор, пожалуй, редко где "потряхивает".

Накануне стало известно о появлении пятого директора за какие-то два года. Новым руководителем канала "Тагил-ТВ" с сегодняшнего дня является директор "Телекона" Ирина Пудовкина. Медиаменеджер рассказала Накануне.RU: "Сейчас я перенимаю все дела, потому что не владела ситуацией до конца. Однозначно бы будем работать над тем, чтобы развивать телекомпанию, сохранить те ресурсы, которые есть. Вероятно, будет некая оптимизация в связи с тем, что я директор телекомпании "Телекон", поэтому стоит ожидать каких-то человеческих и кадровых новаций. В планах - только развитие".

Также она прокомментировала возможное объединение двух телеканалов, о чем сегодня сообщили тагильские СМИ.

"Физически объединения двух телеканалов в один не будет. "Тагил-ТВ" будет работать как "Тагил-ТВ". У телекомпании есть лицензии, мы их сохраняем и по ним работаем. После медиафорума у нас есть задачи по работе с Областным телевидением, думаю, для нас это очень хороший вариант. Конечно, будем совместно работать по 22-й кнопке, потому что скоро конкурс", - сообщила новый медиаменеджер "Тагил-ТВ".

Напомним, ранее пост руководителя "Тагил ТВ" исполнял Сергей Лошкин, до него несколько месяцев была Людмила Варакина, которая в свою очередь в марте сменила Владимира Путинцева, который сменил Александра Соловьева.

Стремительные смены директоров муниципального телевидения в администрации города как-то комментировать, конечно, не очень хотят. Пресс-секретарь Пинаева Алла Жернакова рассказала Накануне.RU, следующее:"Решение принято в связи с тем, что наши муниципальные каналы готовятся принять участие в конкурсе на 22-ю муниципальную кнопку. Решено объединить усилия, чтобы оба канала развивались, сохранить творческие коллективы. В сложившейся ситуации понятно, что канал, выигравший конкурс на 22-ю кнопку, окажется в более выгодном положении, а второй канал может уйти с рынка. Принято решение сохранить максимум источников информации для жителей города. Также работаем над тем, чтобы вещать на канале Областного телевидения", - рассказала представитель мэрии.

И зачем это все нужно?

Если попытаться все-таки понять подоплеку событий в телевизионной сфере Нижнего Тагила, то с доводом про 22 кнопку - так называемый муниципальный телеканал можно частично согласиться. Не очень понятно зачем, но большинство муниципальных телеканалов (тех, что принадлежат или финансируются мэриями) за эту 22 кнопку готовы бороться, но не готовы , как обычно, за это много платить.

Если же приземлить вопрос конкретно к ситуации в Нижнем Тагиле, то появление Пудовкиной в двух креслах сразу - руководитель "Тагил ТВ" и глава "Телекона" по факту означает - сокращение персонала с целью снизить расходы, думается, снижение прочих операционных расходов, в том числе, административных, но основное - концентрацию в одних руках, пусть, и не очень толстых, но финансовых потоков от городской власти, городской думы и Евраза. То есть, появление, если все у авторов комбинации получится - эдакого местечкового телехолдинга, который будет как бы слуга двух господ.

Что касается третьего из "главных действующих лиц" в городе - "Уралвагонзавод" - судя по всему, его руководство намерено устраниться от внутренней политической и информационной повестки чуть ли не совсем.

И еще один нюанс. Важный. То, что у городской власти снижается и серьезно снижается возможность задавать местную информационную повестку - очевидно. По крайней мере, в том случае, когда интересы мэрии и Евраза не совпадут полностью. Некоторые местные эксперты вообще считают, что назначение Пудовкиной лишь маленький шаг в проекте продвижения экс-яблочника Юрия Кузнецова (теперь "родной" для Евраза руководитель) в кресло Пинаева в недалеком будущем. Тем более, что выборы для этого не особо и нужны.

Еще один в этой кадровой комбинации любопытный нюанс в том ,что у областной власти теперь возможностей проводить свою информационную линию во втором по величине города региона - значительно меньше, чем было.