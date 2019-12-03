Япония предоставит США необитаемый остров под новый аэродром

Япония готова передать остров американским военным.

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Необитаемый в настоящий момент остров Магэсима будет использоваться в качестве учебной базы для американских пилотов. На нем будет построен аэродром, имитирующий палубу авианосца – наземный учебно-тренировочный комплекс для корабельной авиации (field carrier landing practice - FCLP).

По сообщению Mainichi.com, правительство страны и владельцы острова в настоящий момент уже договорились о цене, составляющей 11-14 млрд йен.

Учения FCLP проводились на удалённом острове Иводзима. Однако из-за непогоды их периодически переносили на базу Атсуги к югу от Токио или в Мисава в префектуре Аомори в северной Японии, что вызывало протесты населения из-за чрезмерного шума. То же самое касается и базы на Окинаве. В итоге на Магэсиму с базы Ивакуни могут перебросить учебное подразделение морской пехоты США, оснащённое конвертопланами V-22 "Оспрей".

Последние жители покинули Магэсимау в 1980 г., а идея размещения авиабазы на острове возникла ещё в 2011 г. После завершения сделки Силы самообороны Японии должны построить на острове необходимую инфраструктуру и затем передать её американским военным.

South China morning Post обращает внимание на то, что база на Магэсиме может усилить позиции Японии близ островов Сэнкаку (которые Китай считает своим архипелагом Дяоюйдао).

Военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что когда авианосец находится в порту, то полеты с него фактически невозможны. А иногда авианосцы довольно долго вынуждены стоять. Естественно, что в это время летать его авиационному крылу все равно надо, чтобы не терять навыки.

Исследователь истории стран Азии из Токийского университета Василий Лебедев в беседе с Накануне.RU обратил внимание на то, что правительство купило остров у частной компании, государственная принадлежность территории при этом сохраняется, то есть остров не переходит в полноправное вечное владение США. И большинство японского населения восприняло эту новость с оптимизмом, поскольку американская военная база рядом со столицей традиционно является источником разного рода проблем.

Однако довольны не все. Например, "Акахата", печатный орган Коммунистической партии Японии, выразил недовольство превышением изначальных расходов на приобретение острова в три раза. Также японские коммунисты возмущены тем, что ближайший жилой остров находится всего в 12 км от территории, приобретенной для проведения учения взлёта и посадки.