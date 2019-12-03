19 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Олег Дерипаска (2018) | Фото: scandaly.ru

Еврокомиссия потребовала от Кипра расследовать дела о "золотых паспортах" россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.

В списке, напомним, есть фамилии 10 россиян, в том числе там фигурирует Олег Дерипаска.

В Еврокомиссии просят уточнить, будет ли проведено расследование "возможных неправомерных действий" чиновников, которые способствовали выдаче паспортов.

Официальный ответ власти Кипра должны дать до 6 января, пишет "МК".

Ранее издание Politis опубликовало список из 26 кандидатов на отзыв паспорта Кипра.

Как следует из статьи, власти Кипра решили лишить гражданства Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Банкиры могут проходить по делу экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.

Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году. Он стал одним из нескольких сотен человек, которые воспользовались программами, позволяющими получить гражданство страны в обмен на инвестиции, известными как "золотые визы". Для того, чтобы получить кипрский паспорт, иностранному гражданину необходимо вложить минимум 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн евро в кипрские компании или гособлигации.

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Еврокомиссия потребовала от Кипра расследовать дела о "золотых паспортах" россиян

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Теги: кипр, золотые паспорта, еврокомиссия



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