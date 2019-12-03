19 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Уралбройлер, здоровая ферма (2015) | Фото: chelindustry.ru/

Руководство "Здоровой фермы" подозревают в уклонении от уплаты налогов на 63 млн рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО "Здоровая ферма" от уплаты налогов на сумму 63 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2014-2017 гг. руководство предприятия представило в налоговые органы заведомо ложную информацию. Это позволило "Здоровой ферме" получить необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость и о завышении расходов по налогу на прибыль. Это повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн рублей.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Изъяты документы, подтверждающие преступную схему.

"В ходе расследования уголовного дела будут приняты необходимые меры для полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года у Группы компаний "Здоровая ферма" сменился собственник. Им стала государственная холдинговая компания "ТРАСТ Птицеводческий Холдинг" (дочерняя структура государственного банка "Траст"),

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Руководство "Здоровой фермы" подозревают в уклонении от уплаты налогов на 63 млн рублей

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Теги: Здоровая ферма, уголовное дело, агрохолдинг,



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