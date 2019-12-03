"Чем там будут "забивать" голову? Антисоветизмом?" Тюменские коммунисты высказались о спектакле "Я убил царя"

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева в разговоре с Накануне.RU прокомментировала предстоящую премьеру спектакля "Я убил царя". Его поставил в учрежденном мэрией Тюмени молодежном театре "Ангажемент" московский режиссер Максим Иванов. По ее мнению, спектакль может быть "антикоммунистическим".

Напомним, спектакль можно увидеть 10, 11 и 12 декабря на сцене молодежного театра "Ангажемент" имени Загоруйко. Как обещают авторы, зрители перенесутся в Екатеринбург 1918 г., "чтобы прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых". "Вам раздадут наушники, и вы совершите путешествие по "дому Ипатьева", встретитесь с уликами дела и услышите голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых, а в финале станете участниками или свидетелями последнего ужина императорской семьи, после которого ночью они все были убиты. У вас есть возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой для нашей страны ночи, и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не дает покоя уже 100 лет", - отметили в "Ангажементе". Режиссер Максим Иванов ранее рассказал Накануне.RU, что к любой постановке подходит как к исследованию, а тема монархии – одна из тех, что его волнует.

"Неизвестно, насколько то, что покажут в спектакле, было на самом деле. Чем там будут "забивать" головы? Антисоветизмом? Антикоммунизмом? Я бы на такой спектакль, где надо сидеть во мраке и что-то вспоминать, не пошла", - сказала Казанцева.

Ответила депутат и на слова Иванова о том, что "вопрос, царство у нас в России или федерация", лично для него "остается открытым", в том числе потому, что писателей царского периода все еще изучают в школах.

"Писатели и поэты того времени были хорошо образованы, вреда они никакого не принесли. Наоборот, развили русские язык и литературу. В советское время к ним относились с уважением и включали произведения в школьную программу. "Война и мир" Толстого, "Отцы и дети" Тургенева, о Пушкине я вообще молчу. Сейчас у нас в стране, скорее, анархия, нежели монархия или федерация. В стране - ручное управление. Путин позвонил - в Каскаре дали воду, президент едет в электричке с мэром Москвы, рассуждает о чем-то - сразу все меняется", - сказала Казанцева.