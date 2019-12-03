На Южном Урале на осужденного экс-главу поселения возбудили новое уголовное дело

Бывшего главу Алишевского сельского поселения Раиля Габитова подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в феврале 2012 года он выдал фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у местной жительницы прав пользования земельным участком площадью 1500 кв.м. в поселке Трубный. При этом бывший чиновник знал, что у женщины нет прав пользования земельным участком. В дальнейшем женщина зарегистрировала права собственности на него. Ущерб бюджету оценивается в сумме более 450 тыс. руб.

Напомним, Габитов уже осужден к 4 годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий при выделении 48 земельных участков.