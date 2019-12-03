19 Сентября 2020
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Boeing 767 Utair Ютэйр Анадырь боковой ветер (2019) | Фото:t.me/aviaincident

СМИ: Utair не может продать один из активов – банки-кредиторы никак не придут к согласию

Utair пока не может продать свою долю в хэндлинговой компании UTG (обслуживание пассажиров в аэропорту) структурам Виталия Ванцева – совладельца аэропорта Внуково. Избавиться от актива перевозчик может только при согласии на это всех банков-кредиторов, а его дали пока не все. Часть кредиторов хочет увязать сделку с согласованием условий реструктуризации долга перевозчика, пишет "Коммерсант".
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"В текущей ситуации вообще это (продажа доли Utair в UTG – прим. ред.) невероятно, поскольку банки еще не договорились между собой о реструктуризации. В этих условиях никто не даст такое согласие. Если придут к соглашению о реструктуризации долгов, дальше будут обсуждать экономическую целесообразность — насколько это приведет к погашению кредитов", — сказал источник издания, знакомый с ходом переговоров.

Utair перестала обслуживать кредиты в конце 2018 года, когда допустила дефолт по семилетнему синдицированному кредиту. Компания должна осуществлять платежи раз в полгода — в декабре и июне каждого года. В июне 2019 года компания повторно допустила дефолт.

На продаже UTG для погашения долга настаивает лишь часть банков. Другие банки увязывают сделку с одобрением условий реструктуризации долга Utair всеми кредиторами. Предложенный авиакомпанией вариант уже поддержал Сбербанк, тогда как банк "Траст" настаивает на альтернативном "реалистичном плане".

Идея продажи непрофильных активов появилась весной: часть банков настаивала на продаже долей Utair в UTG и аэропорте Сургута.

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СМИ: Utair не может продать один из активов – банки-кредиторы никак не придут к согласию

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Теги: utair, utg, переговоры, хэндлинговая компания, кредиторы, банк траст, сбербанк



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