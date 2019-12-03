В больнице Кургана окна заклеивали плёнкой и завешивали одеялами

Вечером 2 декабря в соцсети "ВКонтакте " один из пациентов городской больницы скорой помощи Кургана опубликовал фото своей палаты, в которой окна бвли заткнуты подушками и одеялами для того, чтобы их не продувало. Он также пожаловался на холод в палате.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области, на место выехал специалист ведомства.

"Информация подтвердилась. В палате нарушен температурный режим из-за изношенности батареи отопления. Окна были закрыты подушками.

Был организован перевод пациентов из палаты, где обнаружены нарушения температурного режима", - сообщили в депздраве региона.

Сейчас в отношении персонала учреждения департаментом здравоохранения проводится проверка, будет наказано лицо, ответственное за соблюдение режима в палатах.