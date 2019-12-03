19 Сентября 2020
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посольство РФ в Киеве, зеленка (2016) | Фото: incident24.com

СК России предъявил заочное обвинение экс-депутату Рады Мосийчуку

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году.

Экс-депутата также объявили в розыск.

Как сообщилиНакануне.RU в пресс-службе СКР, своими действиями Мосийчук и иные лица, участвовавшие в нападении, грубо нарушили "нормальный порядок работы" посольства и нанесли значительный материальный ущерб.

В 2017 году четверо граждан Украины, причастные к нападениям на дипломатические представительства России, были объявлены в международный розыск.

9 марта 2016 года во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко депутат Владимир Парасюк сорвал флаг России со здания генконсульства РФ во Львове, который потом сожгли. В тот же день нападениям подверглись российское генконсульство в Одессе и посольство страны в Киеве. Посольство России в Киеве забросали бутылками с йодом.

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СК России предъявил заочное обвинение экс-депутату Рады Мосийчуку

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Теги: скр, игорь мосийчук, посольство рф



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