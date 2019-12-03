Россияне собираются заняться фитнесом и спортом сразу после новогодних застолий

Россияне не сдерживают свой аппетит во время новогодних праздников, зато сразу после пышных праздничных застолий в январе начинают активно заниматься спортом и фитнесом. К таким выводам пришли эксперты "Авито", проанализировав спрос на спортивные товары и услуги: тренировки, спортивное питание, тренажеры и другие с начала 2018 года.

В 2019 году большинство россиян решили отложить тренировки до праздников и привести себя в форму после новогодних каникул. Второй пик интереса к услугам тренеров наблюдался во время подготовки к пляжному сезону: в этом году россияне чаще всего искали тренеров в январе и в июне, в другие месяцы популярность этого поискового запроса снижалась, рассказали Накануне.RU авторы исследования.

В январе россияне также начинают активно интересоваться услугами в сфере фитнеса – в этот месяц зафиксирован пик спроса на занятия по разным видам спорта и танцам. В самом начале 2019 года он составлял 172% от среднегодового.

Перед праздниками в залах пустовато

При этом, как показало исследование, к лету интерес россиян на эти услуги падает: в июне 2018 года он составлял 56% от среднегодового, в июне 2019 - 93% от среднегодового. Осенью спрос на тренировки вновь начинает расти. Если эта динамика сохранится, в январе 2020 года стоит ожидать резкого повышения спроса на фитнес-услуги.

Что касается спроса на спортивные товары, он изменяется более плавно в течение года, однако один из пиков также приходится на новогодние праздники. В январе 2019 года спрос составлял 122% от среднегодового, это один из самых высоких показателей за рассматриваемый период.

Чаще всего россияне пытаются привести себя в форму с помощью тренеров, чья средняя стоимость по стране составляет 1600 руб. Наибольший спрос на услуги тренеров, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, отмечен в Краснодаре, Казани и Ростове-на-Дону. И только жители Тюмени, Тольятти, Ижевска и Ульяновска редко испытывают потребность привести себя в форму под присмотром наставника, в этих городах интерес к услугам тренеров наименьший из всех рассматриваемых городов.